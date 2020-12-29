Собянин назвал число вакцинированных от COVID-19 москвичей

https://static.news.ru/photo/e4c1716a-49f1-11eb-9574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько жителей столицы получили прививку от коронавируса и сколько человек записались на вакцинацию.

У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек, 70 тысяч записались, — сказал градоначальник в эфире «Первого канала».

Политик добавил, что все пункты вакцинации в настоящий момент функционируют нормально. Пациенты в них не сталкиваются с очередями, а в запасе у властей города есть ещё столько же прививочных пунктов.

Накануне он сообщил, что москвичи, поставившие вакцину от коронавируса, смогут вернуться к нормальной жизни. По его словам, прививка от COVID-19 снижает риск человека заболеть, а также мешает ему стать источником заражения для других. В качестве первого шага в этом направлении столичные власти приняли решение разрешить студентам старше 18 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Впоследствии также получил регистрационное удостоверение препарат «ЭпиВакКорона». В скором времени возможна регистрация третьей вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «Спутник V» эффективна на 92%.