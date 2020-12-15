Собянин назвал число пациентов с COVID-19 в больницах Москвы

https://static.news.ru/photo/afeb9898-3f84-11eb-947b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчётом на заседании Мосгордумы, рассказал о количестве пациентов с коронавирусом в столичных больницах.

По словам градоначальника, в настоящее время в стационарах находятся примерно 12 тысяч заболевших COVID-19. При этом он отметил, что ежедневно выявляются тысячи новых случаев заболевания.

Мэр добавил, что власти Москвы добились серьёзных успехов в борьбе с пандемией. По сравнению с весной столица живёт в условиях минимальных ограничений.

Тем не менее расслабляться пока рано, — цитирует градоначальника РИА Новости.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице выявлено свыше пяти тысяч новых случаев заражения. Кроме того, скончались 73 пациента. Всего за время пандемии в Москве заболели более 700 тысяч человек. Из них выздоровели 545,4 тысячи и более 10 тысяч умерли.

В целом по России за сутки зафиксировано 26,5 тысячи случаев заболевания. Из больниц выписаны 26,4 тысячи пациентов. Умерли 596 человек. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились свыше 2,7 млн человек, из которых более 2,1 млн выздоровели. Жертвами инфекции стали 48,5 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в российских больницах находятся 216 тысяч пациентов с коронавирусом. Около 900 тысяч заболевших (80%) лечатся амбулаторно. Министр добавил, что регионы не испытывают дефицита больничных коек для ковид-пациентов.