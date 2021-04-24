Собянин назвал число пожилых москвичей, получивших вакцину

https://static.news.ru/photo/3351d998-a58a-11eb-a2e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о ходе вакцинации от COVID-19 в столице. По его словам, в городе привились около 400 тысяч пожилых людей.

Их около 400 тысяч [человек], — заявил чиновник.

Он добавил, что программа поощрения «Миллион призов» для получивших препарат москвичей старшего поколения начнётся 27 апреля. Они смогут получить подарочную карту на тысячу рублей. По словам градоначальника, руководство мегаполиса обратилось к предпринимателям с просьбой собрать пожертвования на стимулирование пожилых людей вакцинироваться — именно для этой категории COVID-19 опасен сильнее всего.

Итоговая сумма позволила запустить программу «Миллион призов», отметил Собянин. Глава города добавил, что подарочные средства можно потратить на повседневные товары и услуги в магазинах, аптеках и кафе партнёров «Миллион призов».

Накануне Собянин заявил, что кровь с антителами к коронавирусу на сегодняшний день сдали 20 тысяч человек. По его словам, с апреля 2020 года на горячую линию для доноров плазмы обратились около 160 тысяч жителей столицы. Операторы, в свою очередь, совершили почти 600 тысяч звонков переболевшим COVID-19, которые могут помочь другим людям.

Ранее Сергей Собянин заявил, что 30% услуг центров «Мои документы» в этом году переведут в онлайн-формат. По его словам, благодаря цифровизации специалисты уже справились с задачей по клиентоориентированности в сервисах МФЦ. Он подчеркнул, что по данному показателю центры конкурируют с лучшими образцами коммерческих банков.