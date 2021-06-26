Собянин назвал альтернативу COVID-локдауну

Альтернативой локдауну, в том числе в Москве, является масштабная вакцинация от COVID-19, заявил в беседе с телеканалом «Россия 1» мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, мегаполис переживает пандемию коронавируса заново.

Чиновник отметил , что регион мог выйти из кризиса, не появись новые мутации.

Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это всё временные меры, — добавил Собянин.

В российской столице второй день подряд фиксируется суточный рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. По данным на утро 25 июня, за сутки умерли 98 человек, накануне — 92. За прошедшие сутки в Москве было выявлено 7916 новых случаев, излечились 4558 человек. Общее число заболевших за всё время пандемии в столице составляет 1 323 757 человек, излечились 1 135 580, скончались 21 876 пациентов.

Ранее стало известно, что московские власти отменят ограничения по работе столичных ресторанов и кафе в ночное время для заведений, которые внедрили систему QR-кодов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг мегаполиса Алексей Немерюк во время совещания с представителями общепита.

23 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на процедуру вакцинации от коронавируса за сутки записалось рекордное число жителей столицы — около 60 тысяч человек. По его словам, это означает, что в ближайшие месяцы горожане получат надёжную защиту от вируса и столица сможет вернуться к нормальной жизни. Мэр отметил, что эпидемиологическая ситуация остаётся сложной и город приближается к пику заболеваемости.