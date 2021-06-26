16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Собянин назвал альтернативу COVID-локдауну

11:59, 26 июня 2021
Мэр Москвы Сергей Собянин Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Альтернативой локдауну, в том числе в Москве, является масштабная вакцинация от COVID-19, заявил в беседе с телеканалом «Россия 1» мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, мегаполис переживает пандемию коронавируса заново.

Чиновник отметил, что регион мог выйти из кризиса, не появись новые мутации.

Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это всё временные меры, — добавил Собянин.

В российской столице второй день подряд фиксируется суточный рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. По данным на утро 25 июня, за сутки умерли 98 человек, накануне — 92. За прошедшие сутки в Москве было выявлено 7916 новых случаев, излечились 4558 человек. Общее число заболевших за всё время пандемии в столице составляет 1 323 757 человек, излечились 1 135 580, скончались 21 876 пациентов.

Ранее стало известно, что московские власти отменят ограничения по работе столичных ресторанов и кафе в ночное время для заведений, которые внедрили систему QR-кодов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг мегаполиса Алексей Немерюк во время совещания с представителями общепита.

23 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на процедуру вакцинации от коронавируса за сутки записалось рекордное число жителей столицы — около 60 тысяч человек. По его словам, это означает, что в ближайшие месяцы горожане получат надёжную защиту от вируса и столица сможет вернуться к нормальной жизни. Мэр отметил, что эпидемиологическая ситуация остаётся сложной и город приближается к пику заболеваемости.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео