Собянин: надеюсь, в Москву не придётся вводить войска из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/bf1380c4-857b-11ea-a1c4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы надеются, что город пройдёт пандемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в некоторых других странах. Об этом 23 апреля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы не хотим этого сценария. У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи, — цитирует РИА Новости градоначальника.

Принятые в городе меры по сдерживанию распространения коронавируса мэр назвал более эффективными и адекватными, чем за рубежом. Вместе с тем Собянин признал, что проблема с распространением коронавируса в столице нарастает, поэтому власти готовятся к любому развитию ситуации.

Как писал NEWS.ru, в Москве для сдерживания распространения инфекции введены ограничения на передвижение по улице и посещение общественных мест. Кроме того, действует пропускной режим, регулирующий передвижение на личном и общественном транспорте.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.