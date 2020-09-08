Собянин: мы забудем о пандемии COVID-19 через полтора года

https://static.news.ru/photo/bd79c06e-f1de-11ea-a550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал пандемию коронавируса «разовой историей». По его словам, люди забудут о ней через полтора года.

Он уверен, что после выпуска массовой вакцины и введения прививок большинству населения перед россиянами встанут другие вызовы и проблемы. Такое заявление он сделал в ходе Московского финансового форума.

Пандемия — это разовая история, я думаю, что года через полтора мы вообще забудем, что это такое. Просто когда находишься в этом эпицентре кризиса, говорят: вот все, а дальше как? — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.