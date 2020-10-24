Собянин: москвичи соблюдают ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/5c38c10e-1693-11eb-b6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Меры властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) соблюдаются большинством москвичей, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, граждане с хроническими заболеваниями, а также пожилые находятся на домашнем режиме, кроме того, свыше миллиона человек работают или учатся на удалёнке, в том числе и часть школьников.

Сегодня мы видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей, — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве должен в скором времени пойти на спад. Собянин подчёркивал, что нет необходимости вводить в городе ограничения, помимо тех, что уже существуют. Он заметил, что принятые меры оказывают минимальное давление на экономику.

Накануне мэр столицы рассказал о жалобах работников, не имеющих возможности перейти на удалёнку. По его словам, в Москве некоторые руководители предприятий не переводят сотрудников на удалённую работу в соответствии с введёнными из-за пандемии коронавируса правилами.

В октябре власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт перестали пускать без масок и перчаток. На подобные меры решились также и в других регионах России, писал NEWS.ru.