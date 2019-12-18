https://static.news.ru/photo/ecabdf6c-219a-11ea-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва обеспечивает работой пять миллионов граждан со всей страны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эта цифра с каждым годом только растёт.

Кроме москвичей, Москва даёт работу 5 миллионам граждан почти со всей России. Каждый бюджетный рубль, вложенный в город, привлекает 3-4 рубля инвестиций, — цитирует его KP.RU.

Он добавил, что четверть всех доходов города составляют доходы от среднего и малого бизнеса. Собянин рассказал, что городской бюджет пополняется в том числе за счёт туризма. Турпоток в столицу увеличился почти вдвое — в этом году он достигнет 25 миллионов человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы планируют открыть бесплатную программу по профессиональному обучению и переквалификации людей с инвалидностью. Курсы обучения, переобучения и адаптации к существующим потребностям работодателей будут нацелены на последующее трудоустройство.