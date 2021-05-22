Собянин: Москва справилась с пандемией лучше мировых городов

https://static.news.ru/photo/4b3e31c6-bb8f-11eb-be02-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва справилась с пандемией коронавируса лучше мировых городов с учётом меньшего количества ограничений и локдаунов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Считаю, что мы не хуже справились, чем мировые города. А с учётом того что у нас гораздо меньше было ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то я считаю, даже лучше, — сказал он.

Собянин добавил, что столичная система даёт возможность нормальной жизни в городе и работе всех отраслей.

Москва, москвичи, всё наше городское, профессиональное сообщество медиков, социальные службы, транспортные службы — все отрасли справились достойно, — пояснил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Москве сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса, но взрывного роста новых случаев не наблюдается. Он отметил, что в столице наблюдается небольшой рост числа новых случаев заражения COVID-19. Однако серьёзных отклонений в статистике эксперты мэрии не видят.

Мэр также призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в городе сложилась удивительная ситуация: болезнь ещё никуда не ушла, а жители избегают возможности привиться. Собянин отметил, что в Москве уже почти полгода нет ограничений по прививкам. Город стал одним из первых в мире, где была объявлена массовая вакцинация от COVID-19, но по факту привитых в столице оказалось меньше, чем в Европе.