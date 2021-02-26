Собянин: Москва преодолела самый страшный этап пандемии

https://static.news.ru/photo/441b7b78-781f-11eb-8db3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Значительная часть жизни Москвы ещё остаётся под ограничениями из-за коронавируса, но самый страшный период пандемии уже пройден. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, сегодня гораздо лучше подготовлен к новым подобным вызовам, нежели год назад.

Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать. И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, — мы уже другие, — цитирует его РИА Новости.

Мэр отметил роль сотрудников столичного управления Роспотребнадзора в борьбе с пандемией. По его словам, они с первых дней находились на самых сложных участках, таких как аэропорты, общественный транспорт, торговые объекты. Собянин поблагодарил сотрудников ведомства от имени москвичей.

За последние сутки в Москве зафиксированы 1,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны 2,4 тысячи пациентов, умерли 45 человек. Всего с начала пандемии в столице заболели 974,9 тысячи жителей. Из них выздоровели 893,8 тысячи и умерли около 15 тысяч.

Как писал NEWS.ru, в депздраве Москвы рассказали о готовности мегаполиса к британскому штамму COVID-19. Там отметили, что больницы и резервные госпитали имеют всё необходимое оборудование для лечения заразившихся COVID-19. Медучреждения обеспечены персоналом, врачи накопили достаточный опыт борьбы с инфекцией за период пандемии.