https://static.news.ru/photo/909270ca-6ec9-11ea-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица РФ ещё не прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, мэр предположил, что городу ещё предстоит столкнуться со всё возрастающим числом заражённых.

Мы только в начале этого пика заболевания, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах, — сказал Собянин в эфире ТВЦ.

Мэр отметил, что он не может судить о ситуации в других регионах, но по Москве владеет информацией в полной мере.

Как ранее писал NEWS.ru, Собянин анонсировал введение новых ограничительных мер для борьбы с распространением инфекции. 26 марта столичные власти могут объявить об ограничении работы крупных ТЦ, точек общепита и парков.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 в столице на данный момент составляет 410, во всей России — 658. 25 марта двое больных в Москве скончались.