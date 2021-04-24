Собянин: кровь с антителами к коронавирусу сдали 20 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/fa3c3ab0-a4fb-11eb-97f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кровь с антителами к коронавирусу на сегодняшний день сдали 20 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, с апреля 2020 года на горячую линию для доноров плазмы обратились около 160 тысяч жителей столицы. Операторы, в свою очередь, совершили почти 600 тысяч звонков переболевшим COVID-19, которые могут помочь другим людям.

Москва первой из российских городов стала применять переливание плазмы крови в комплексной терапии COVID-19. Год назад мы открыли горячую линию специально для тех, кто перенёс коронавирус и может стать донором плазмы, — напомнил Собянин.

Он также выразил благодарность всем добровольцам и уточнил, что пункты приёма плазмы продолжают работать.

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти прорабатывают программу, которая введёт льготы для пожилых людей, сделавших прививку от коронавируса. Такое решение должно стимулировать москвичей старшего возраста ставить вакцину.