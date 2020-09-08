Собянин: конец пандемии положит массовая вакцинация

https://static.news.ru/photo/51cd08fa-f1dc-11ea-9ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конец пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) будет положен при условии массовой вакцинации населения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме 8 сентября 2020 года.

Я уверен, что месяц к месяцу всё больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина [от COVID-19]. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись, — цитирует градоначальника РИА Новости.

Чиновник отметил что мегаполис сможет пройти осенний и зимний период с минимальными ограничениями из-за коронавируса. По его словам, жёсткий карантин не планируется вводить даже при осложнении обстановки. Он подчеркнул, что людям следует исполнять рекомендации и ограничения, установленные врачами.

Медики России зафиксировали 5099 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (695), Санкт-Петербурге (210), Нижегородской (146) и Московской (135) областях. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 035 789 человек, из них активно болеющих 167 747. Выздоровели 850 049, в том числе 6772 — за последние сутки. Скончались 17 993. За прошедшие сутки умерли от вируса 122 человека. Такие данные на утро 8 сентября приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что делать прививку от гриппа в 2020 году особенно важно людям из групп риска. В частности, речь идёт о пациентах с сахарным диабетом, избыточным весом, кардиологическими заболеваниями, заболеваниями бронхолёгочной системы, а также пожилым, женщинам в положении и планирующим беременность. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.