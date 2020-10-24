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Собянин: последние недели дают надежду на снижение динамики COVID-19

08:34, 25 октября 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве должен в скором времени пойти на спад. Такое мнение высказал столичный мэр Сергей Собянин.

В прошедшие две недели были выявлены рекордные объёмы заболеваемости коронавирусом и госпитализаций. Но это даёт надежду, что динамика будет снижаться, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин подчёркивал, что нет необходимости вводить в городе ограничения, помимо тех, что уже существуют. Он заметил, что принятые меры оказывают минимальное давление на экономику.

Ранее NEWS.ru писал, что Собянин рассказал о жалобах работников, не имеющих возможности перейти на удалёнку. По его словам, в Москве некоторые руководители предприятий не переводят сотрудников на удалённую работу в соответствии с введёнными из-за пандемии коронавируса правилами.

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