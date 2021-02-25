Собянин допустил скорое ослабление ограничений для пожилых людей

https://static.news.ru/photo/f86fe5f2-77a0-11eb-96e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательные коронавирусные ограничения для людей старше 65 лет скоро станут рекомендательными.

Городской глава отметил, что люди с хроническими болезнями и пожилые граждане переживают COVID-19 очень тяжело и часто попадают в медучреждения в тяжёлом состоянии.

Наша задача — как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии. С учётом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведём из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин призвал пожилых москвичей активно вакцинироваться от коронавируса. Мэр также допустил, что в ближайшее время будет снят запрет на проведение фестивалей.

По данным источников РБК, московская мэрия подготовила план отмены ограничений для людей старше 65 лет. Предположительно, им планируется разблокировать социальные карты. Кроме того, может быть отменено требование об обязательной удалённой работе для пожилых граждан. Решение могут принять после 8 марта.

Как писал NEWS.ru, столичные врачи за прошедшие сутки выявили 1406 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 973 578. Жертвами COVID-19 стали 47 пациентов. Всего в столице зафиксирован 14 921 летальный исход.