https://static.news.ru/photo/27d51d84-c7d6-11e9-9a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Через пять-семь лет более 95% жителей Москвы будут проживать в непосредственной близости от метро, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ключевая задача городского метростроения заключается в возведении линий и станций там, где это необходимо горожанам и где для этого существует техническая возможность.

Начиная с 2011 года мы открыли 81 новую станцию метро. Подземка пришла в Солнцево, Ново-Переделкино, Ховрино, Новокосино, Зябликово, Братеево, Косино-Ухтомский, Некрасовку, Жулебино, Коммунарку, Саларьево, на Мичуринский проспект и Дмитровское шоссе, — отметил он.

Собянин напомнил, что через несколько месяцев заработает участок участке Некрасовской линии от станции «Косино» до МЦК, а в будущем будет запущена Большая кольцевая линия, которая является самым большим метрокольцом в мире.

Мэр также рассказал, что параллельно с веткой до Троицка будет начато строительство метро во Внуково, Лианозово, Северный и Бирюлёво. Помимо этого, обсуждается возможность появления подземки в Гольяново и новой Рублёво-Архангельской линии для северо-западных районов столицы.

Как писал News.ru, ранее Собянин сообщил, что пересадки на станции Московского метрополитена со станций Московских центральных диаметров будут для пассажиров бесплатными. По словам градоначальника, тарифы будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт, то есть цены на билеты будут снижены.