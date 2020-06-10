Собянин анонсировал снятие ограничений для кинотеатров

https://static.news.ru/photo/7749ddce-ab46-11ea-b6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Решение по снятию ограничений на посещение кинотеатров в Москве может быть принято в начале июля, заявил градоначальник Сергей Собянин.

У нас ещё остаются ограничения. Ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещениями театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля, — рассказал мэр Москвы.

По его словам, Москва в течение двух месяцев сможет вернуться к нормальному режиму, если для этого будут благоприятные обстоятельства, передаёт Lenta.ru.

Ранее градоначальник призвал москвичей не подвергать себя неоправданному риску. Он подчеркнул, что важно идти поэтапно по пути раскрытия тех или иных ограничений, чтобы вернуться к нормальной жизни в городе.

NEWS.ru писал, что главный санитарный врач России Анна Попова выступает за сохранение масочного режима и дезинфекции на всей территории России. Она подчеркнула, что хорошие эпидемиологические показатели в различных регионах не должны приводить к немедленному переходу от одного этапа ограничений к другому.