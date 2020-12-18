Новые категории москвичей смогут получить вакцину от COVID с понедельника

https://static.news.ru/photo/274b0b88-4135-11eb-b751-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начиная с понедельника 21 декабря, ещё порядка миллиона москвичей смогут получить прививки от коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На официальном сайте градоначальника сообщается, что вакцинация постепенно набирает обороты и город получает дополнительные партии препаратов. Кроме того, завершается строительство производства вакцины «Спутник V» в технополис «Москва».

В этой связи с понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Это работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе, — говорится в сообщении.

Первыми в очередь на вакцинацию в Москве были медицинские работники и сотрудники образовательных учреждений. Затем стало возможно получение прививки для сотрудников МФЦ, работников торговли, услуг и культуры. Мэр выражал надежду, что вакцинация для всех жителей Москвы станет доступна в ближайшие недели.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции высказался о вакцинации граждан России против коронавирусной инфекции. Он заявил, что вакцинация должна быть исключительно добровольной.