Собянин: 80% госпитализированных с COVID в Москве занимались самолечением

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основной причиной попадания 80% пациентов с коронавирусом в стационары является позднее обращение к врачу и самолечение. По его словам, для амбулаторного лечения необходимо выявлять болезнь на ранней стадии. В этом поможет максимальное количество ПЦР-тестов, заявил столичный градоначальник в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».

Вся задача - чтобы не доводить человека до тяжёлого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения. И как правило, здесь оказываются люди - не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких 80% сюда попадает, - сказал мэр.

Он отметил, что власти стараются, чтобы больных не доводили до стационаров, а лечили на амбулаторном уровне. Для этого необходимо выявление на ранней стадии - делать максимальное количество ПЦР-тестов, фиксировать заражённых в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее.

По его словам, сделать тест и, в случае необходимости, обратиться к врачу, должен человек, который просто почувствовал недомогание. Если есть подозрение на коронавирус, то «не надо тянуть», добавил мэр.

Собянин заверил, что система здравоохранения в Москве имеет достаточно мощностей для обеспечения каждого больного надлежащей помощью. Объём резервных коек для пациентов с COVID составляет от 20 до 40%.

Ранее Собянин заявил, что водить новые ограничения из-за COVID-19 в Москве на данный момент не планируется. Он добавил, что всё будет зависеть от обстановки в городе, поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией достаточно динамичная и плохо предсказуемая.