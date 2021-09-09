Собственники дорог решат, нужны ли им знаки о камерах на дорогах

Собственники дорог с 1 сентября должны сами решать, оставлять им знаки «Фотовидеофиксация» или демонтировать их. Теперь водителей никто не будет предупреждать о местах, где стоят камеры, сообщает E1.ru.

С 1 сентября в ПДД действует только знак, информирующий о наличии камер в самом населённом пункте, но не конкретных дорогах. Знак 6.22 появился в марте этого года. Он может применяться самостоятельно в отличие от старого, который устанавливался с другими дорожными знаками или светофорами. Вне населённого пункта он монтируется на расстоянии 150–300 метров до зоны контроля скорости.

Старые таблички ещё долго будут стоять на дорогах. Демонтировать их будут постепенно.

Ранее сообщалось, что осенью российские водители смогут воспользоваться нововведениями в правилах дорожного движения и обжаловать штрафы онлайн. Помимо этого, осенью планируется ввести новую программу обучения в автошколах взамен старой, принятой в 2013 году.