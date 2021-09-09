Собственники дорог решат, нужны ли им знаки о камерах на дорогах

Собственники дорог с 1 сентября должны сами решать, оставлять им знаки «Фотовидеофиксация» или демонтировать их. Теперь водителей никто не будет предупреждать о местах, где стоят камеры, сообщает E1.ru.
С 1 сентября в ПДД
Старые таблички ещё долго будут стоять на дорогах. Демонтировать их будут постепенно.
Ранее сообщалось, что осенью российские водители смогут воспользоваться нововведениями в правилах дорожного движения и обжаловать штрафы онлайн. Помимо этого, осенью планируется ввести новую программу обучения в автошколах взамен старой, принятой в 2013 году.