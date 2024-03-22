СОБР выстроился цепью у МКАД у «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) выстроился цепью у МКАД недалеко от «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошла стрельба, передает корреспондент NEWS.ru. Силовики отгоняют людей от места происшествия.

На опубликованных с места стрельбы видео слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. По меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы. Еще более 100 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела после стрельбы с множественными жертвами. Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК.