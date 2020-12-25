Соболь задержали после допроса в Следственном комитете

https://static.news.ru/photo/b79f60e0-46d4-11eb-9f39-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: EPA/ТАСС

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь после допроса в Следственном комитете задержали на 48 часов и перевели в статус подозреваемой по уголовному делу.

Любовь Соболь задержали на 48 часов после целого дня допроса в Следственном комитете, — сказано в посте Алексея Навального в Twitter.

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21 числа Соболь задержали около дома сотрудника ФСБ, который, как утверждает в своём расследовании Навальный, причастен к его отравлению. 21 декабря оппозиционер опубликовал вторую часть расследования. В нём он звонит мужчине по имени Константин Кудрявцев и представляется помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева. В процессе разговора названный Кудрявцевым мужчина говорит, что отравляющее вещество «Новичок» спецслужбы нанесли на нижнее бельё Навального.

Юриста ФБК после обнаружили в машине рядом с домом мужчины, который утверждал, что посторонние пытаются попасть к нему в дом. Юрист отказалась предоставлять документы, была задержана, а через два дня её оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции.

25 декабря Соболь рассказала, что в её столичную квартиру пришли сотрудники полиции. После этого она перестала выходить на связь. Представители СК РФ, в свою очередь, сообщили, что в отношении соратницы Навального, который сейчас находится в Германии, возбуждено уголовное дело. Соболь обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, совершённом при помощи насилия.

По мнению политолога, профессора Финансового университета при правительстве России Олега Матвейчева, таким образом Навальный специально хочет вывести Соболь из избирательной кампании, писал NEWS.ru.