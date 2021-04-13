Соболь принудительно доставят в суд из-за проникновения в чужую квартиру

https://static.news.ru/photo/142bedba-9c70-11eb-a3ab-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь принудительно доставят в суд по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Такое распоряжение выдала мировой судья 276-го судебного участка Перовского района Москвы Инна Шилободина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Из-за неявки Соболь на сегодняшнее заседание судья вынесла постановление о её принудительном приводе, — сказали в суде.

Там отметили, что следующее заседание состоится 14 апреля.

Любовь Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища. По версии обвинения, она пыталась проникнуть в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По утверждению оппозиционерки, в ходе телефонного разговора с ним тот фактически сознался в причастности к инциденту с Алексеем Навальным.

Сама же Соболь рассказала, что она не входила в квартиру, а только стучалась в дверь.

Ранее NEWS.ru писал, что мировой суд судебного участка номер 276 назначил сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом) Юлии Соболь защитника.