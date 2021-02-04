Соболь оштрафовали на тысячу рублей за неподчинение полиции

https://static.news.ru/photo/5ac19904-66e3-11eb-9c0d-96000091f725_660.jpg Фото: sobollubov/Instagram.com

Юриста ФБК (признан в РФ иноагентом) и соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей на неподчинение требованиям сотрудника полиции.

Соболь признана виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей), — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

В составленном на Соболь административном протоколе говорится, что юрист ФБК якобы принимала участие в давлении группы людей на одного из предполагаемых сотрудников ФСБ. Прибывший на место полицейский застал жунщину в припаркованном автомобиле и потребовал предъявить документы, однако та несколько раз отказалась.

Ранее NEWS.ru писал, что Соболь официально предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм при участии в несанкционированном митинге в Москве 23 января. Об этом рассказал адвокат обвиняемой Владимир Воронин. Он добавил, что была подана жалоба на решение суда о домашнем аресте его подзащитной.

Следственный комитет РФ вызвал Любовь Соболь утром 4 февраля для предъявления обвинения по так называемому санитарному делу.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку Алексея Навального. По этому делу Любовь Соболь была отправлена под домашний арест Тверским районным судом Москвы до 23 марта. Такая же мера пресечения была назначена главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.