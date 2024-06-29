Собираю клубнику ведрами: чудо-средство для ягоды есть в каждой аптечке

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Очень часто дачники сталкиваются с проблемами при выращивании клубники. И нередко эти проблемы касаются плодоношения и паразитов. Ягоду можно полить средством, которое точно найдется в каждой аптечке.

В 10 литрах воды (берите пластиковое ведро) разведите 15 капель йода, размешайте деревянной палочкой и поливайте под каждый куст. Предварительно увлажните почву. Важно не допускать попадания йодного раствора на листья.

Лучше всего поливать клубнику после ее стрижки. После такой обработки жуки в течение двух лет не появляются на кустах.

Также хорошо обработайте поверхность грунта йодным раствором перед тем, как высаживать клубнику. Это можно сделать за день до посадки.

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