«Ъ»: собиравшийся убить Соловьёва националист выпрыгнул в окно

Один из подозреваемых в организации покушения на российского телеведущего Владимира Соловьёва сломал обе ноги при задержании. Он выпрыгнул в окно, когда следователи пришли с обыском, сообщил «Коммерсант». По данным издания, речь идёт об украинском националисте Владимире Степанове, который сейчас находится в больнице.

В среду в Басманном суде запланированы аресты четырёх подозреваемых. Правда, меру пресечения одному из них, Владимиру Степанову, скорее всего, будут избирать в больнице. Молодой человек, когда за ним пришли, выпрыгнул в окно и сломал ноги, — пишет издание.

По данным «Ъ», арест подозреваемого Басманный суд Москвы рассмотрит 27 апреля, несмотря на то, что он не может присутствовать в зале суда.

Кроме пострадавшего, подозреваемыми в деле выступают инвалид первой группы, который был дважды судим, и маляр, входившие в неонацистскую группу National Socialism / White Power (запрещённая в России террористическая организация). Они были арестованы во вторник, 26 апреля. А последний фигурант вообще помогал заговорщикам под домашним арестом по решению суда за то, что год назад участвовал в разборках группировок футбольных фанатов. Ему вменяли статью «Хулиганство» Всего в покушении на Соловьёва подозреваются шесть человек.

Покушение на российского телеведущего Владимира Соловьёва — это ключевая фаза операции НАТО, заявил бывший сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, США контролируют всю Украину и даже диктуют президенту страны, как поступать.