https://static.news.ru/photo/b96f8f86-5fc5-11ea-a162-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак считает, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом. К такому выводу она пришла, столкнувшись с отношением медицинских учреждений к людям, которые подозревают, что могут быть инфицированы.

Журналистка рассказала, что из Китая в Москву прямым рейсом прилетел педагог для её сына. В аэропорту ему только померили температуру. Собчак решила принять дополнительные меры диагностики и начала искать медучреждение, где можно сдать анализы. Оказалось, что ни больницам, ни частным клиникам в России не дают реагенты для теста (исключение — поликлиника, к которой приписан человек). Сдать анализы иногороднему можно лишь в одном учреждении в центре Москвы.

Скажите, хоть один нормальный человек поедет проверяться туда, где он, скорее всего, этот коронавирус и подцепит? Конечно, нет. Зачем это делается? На мой взгляд — только с одной целью — снизить статистику. Ну умер человек от гриппа или пневмонии — ну ничего, бывает, — добавила журналистка.

Собчак полагает, что это происходит из-за того, что российские власти гораздо больше боятся паники, чем вируса. В качестве дополнительного аргумента телеведущая отметила, что число заражённых в европейских странах уже идёт на сотни. При этом в России, непосредственно граничащей с Китаем, тех, у кого выявили коронавирус, можно пересчитать по пальцам.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на COVID-19. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 98 тысяч человек. От болезни умерли 3,3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 55 тысячам.

Ранее китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов, писал NEWS.ru.