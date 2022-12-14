Собчак заявила, что не знает ничего о поданном против нее иске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак заявила «360», что ничего не знает о предстоящем судебном разбирательстве с индивидуальным предпринимателем Еленой Лякишевой, которая подала в отношении нее исковое заявление. Адвокат индивидуального предпринимателя сообщил, что спор с журналисткой имеет экономический характер.

Я не в курсе [разбирательства]. Пожалуйста, не беспокойте, — ответила Собчак.

Ранее пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Локтева сообщила, что против Собчак подали иск в суд о взыскании долга в размере трех млн рублей за установку каминов. В документе уточняется, что по договору в доме Собчак нужно было установить камин на веранде, в спальне и гостиной. Собчак, как отмечено в иске, внесла предоплату, после чего работы были выполнены. Однако оставшаяся часть суммы перечислена не была.

До этого строитель обвинил актрису, бывшую жену народного артиста России Сергея Безрукова Ирину в том, что она не заплатила за ремонт трехкомнатной квартиры в Москве. Женщина должна была заплатить за работу 600 тысяч рублей, однако не сделала этого и дело дошло до суда. В результате прораб получил встречный иск и проиграл дело, оставшись должным 2,8 млн.