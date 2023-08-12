Собчак заявила, что борьба за перемены в России бесполезна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак заявила, что борьба за перемены в России бесполезна. В интервью для американского издания The New York Times она сообщила, что сопротивления нет и быть не может.

Сопротивления нет и быть не может. Это нужно понять. <...> Сейчас мы все застряли в этой ситуации. Выхода нет, — сказала Собчак.

Журналистка заявила, что научилась выдерживать спецоперацию на Украине. Собчак посоветовала соотечественникам сделать то же самое и подчеркнула, что переживет это время вместе с аудиторией.

Собчак на интервью появилась в майке, предположительно, от украинского бренда TTSWTRS. По данным Telegram-канала журналистки Алены Мартыновой «Светский хроник», эта компания — спонсор ВСУ.

Бренд обрел популярность за счет телесных лонгсливов с имитацией татуировок. На связь майки Собчак с украинским брендом указывает перевернутая надпись «ТУСВЕТЕРС». Фото было сделано, когда журналистка отдыхала в Испании.