Собчак заявила, что антитела дают ей право нарушать запреты из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e09d6e6c-447f-11eb-b248-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Наличие антител в организме после перенесённого коронавируса позволило ведущей Ксении Собчак провозгласить себя «человеком высшей расы».

Об этом она заявила в своём Telegram-канале, комментируя сообщения о нахождении на мероприятии после 23:00, что запрещено московскими властями.

Ещё как нарушаю — с удовольствием. Но только потому, что у меня антитела. Я человек высшей расы на ближайшие пару месяцев, — сообщила Собчак.

Впрочем, она тут же добавила, что в последнее время она осознала, что дома «тоже может быть очень хорошо». Собчак заявила, что рада возможности бывать в городе в разных заведениях, так как в Европе «реально всё закрыто». По её мнению, в этом заслуга отечественной медицины, которая не позволяет закрыть страну на тотальный локдаун и разрушать малый бизнес.

Ранее сообщалось, что Собчак наряду ещё с целым рядом звёзд шоу-бизнеса отправится встречать новый, 2021 год в деревню Верхние Мандроги Ленинградской области, где проживание в аутентичных стилизованных избах стоит 50–90 тысяч рублей с человека за сутки, а территория оборудована развлечениями на любой вкус.

Как сообщал NEWS.ru, сотрудники СК РФ не стали возбуждать уголовное дело по факту драки с участием съёмочной группы программы Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, захваченном отлучённым от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым).