Собчак заметили в одежде от известного спонсора ВСУ NYT опубликовала фото Собчак в майке от бренда — спонсора ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак

Ксения Собчак появилась в майке, предположительно, от украинского бренда TTSWTRS. По данным Telegram-канала журналистки Алены Мартыновой «Светский хроник», эта компания спонсирует ВСУ. В майке Собчак сфотографировали для американского издания The New York Times, где также появилось объемное интервью Собчак.

Бренд обрел популярность за счет телесных лонгсливов с имитацией татуировок. На связь майки Собчак с украинским брендом указывает перевернутая надпись «ТУСВЕТЕРС». Фото было сделано, когда журналистка отдыхала в Испании. Автор Telegram-канала «НеМалахов» предположил, что Собчак могла купить майку еще в 2018 году.

Ранее стало известно, что группа неонацистов из группировки «Параграф-88» готовила покушение на Собчак по поручению сотрудников Службы безопасности Украины. Силовикам удалось помешать преступлению. У задержанных были изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Сама Собчак, комментируя произошедшее, назвала три возможных мотива покушения. Во-первых, таким образом заказчики могли продемонстрировать, что всех россиян ждет одна участь, независимо от отношения к СВО. Во-вторых, убийство Собчак могли подать в выгодном кому-то свете. Третий вариант, по мнению журналистки, — это сигнал со стороны властей. При этом Собчак считает его наименее вероятным.