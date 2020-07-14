Собчак выступила в защиту журналиста Павла Лобкова

https://static.news.ru/photo/cd0f092a-17ba-11ea-b2ed-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала обвинения журналиста «Дождя» Павла Лобкова в сексуальных домогательствах. Она назвала его поведение «безобидным троллингом».

Артистка рассказала, что работала с ним в одном кадре и они несколько раз ссорились. Она считает, что его можно называть алкоголиком, фантазёром, любителем преувеличений, но не насильником.

[Лобков] мог сказать про проходящего мимо парня «какой шикарный спортик», мог писать скабрезности в смс Владу Пушкарёву и другим коллегам с «Дождя». Но всё это был безобидный троллинг и все всегда это понимали. Это было всегда не про секс, а про шутку, — написала она в Telegram.

Она считает, что в этой ситуации защищать нужно не Лобкова лично, а всех, за кем «пришла новая этика». Людям нужно отстаивать своё право на шутки, издёвки и саркастическое ехидство.

Потому что иначе по одному сцапают всех. Ровно по схеме «сегодня пришли за соседом — ты промолчал, а завтра придут за тобой», — подчеркнула она.

Каждый человек должен сам для себя определять границы допустимого в юморе, а для остального есть Уголовный кодекс.

Вначале подсмотрели на Западе, как линчуют [продюсера] Кевина Спейси и [писательницу] Джоан Роулинг, а потом решили «купить платье по последней парижской моде» и начали линчевать то [главного редактора «Медузы» Ивана] Колпакова, то вот теперь Лобкова и многих, многих других. Удивительно, как быстро якобы «прогрессивная» общественность переняла функции травли у правоохранительных органов, — добавила Собчак.

Ведущая считает обвинения в харассменте лицемерием.

Павел Лобков — открытый гей. 13 июля несколько мужчин рассказали о домогательствах с его стороны. Они упоминали поцелуи, комплименты их внешности, прикосновения и отправку фотографий половых органов. Как писал NEWS.ru, один из них рассказал, что Лобков принуждал его к интиму, убеждая, что «с парнями так же хорошо, как и с девушками».

14 июня он принёс извинения всем, кому его поведение доставило дискомфорт. Он рассказал, что не заметил прихода новой этики и новых телесных границ.