Собчак вступилась за проникшего под видом врача в «красную зону» мужчину

Ксения Собчак вступилась за жителя Томска, уволенного с работы после того, как он проник под видом врача в коронавирусную больницу, чтобы ухаживать за своей бабушкой. Как написала телеведущая в Instagram, в другой стране человеку за такой поступок дали бы на работе премию и считали героем.

Меня категорически поразила эта история Мужчина несколько дней переодевался врачом, чтобы попасть в больницу и оказать должный уход своей бабушке. Теперь его уволили с работы (фантасмагоричный комментарий начальства «нам тут яркие личности не нужны»!), а пожилую больную женщину, как пишут СМИ, требуют забрать домой, — отметила Собчак.

По её словам, это отражает страну, где живут прекрасные люди с огромным сердцем, где простой парень с тяжёлой работой так любит свою бабушку, что готов менять ей памперсы, приходить в «красную зону», идти на обман, чтобы ей было хорошо. Собчак считает, что в другой стране за такой поступок человеку дали бы премию на работе, назвали бы героем, а «здесь оставляют без средств к существованию». В этом, по её мнению, и состоит разница менталитетов.

Телеведущая назвала произошедшее кошмаром и ужасом, а также выразила надежду на то, что у мужчины всё наладится и он найдёт другую работу в городе.

Ранее сообщалось, что сварщик Сергей из Томска пробрался в «красную зону» местной больницы, чтобы поухаживать за заболевшей бабушкой. По его словам, врачи плохо заботились о пожилой женщине.

Молодой человек рассказал, что когда его родственница попала в больницу, он попросил приглядывать за ней соседку по палате. По его словам, он рос без родителей и воспитанием занималась бабушка. Женщина позвонила мужчине и рассказала, что за его родственницей плохо ухаживают: не лечат, не меняют подгузники и вообще редко подходят.

Тогда горожанин решил действовать сам. Он переоделся в защитный костюм и пробрался в больницу, где увидел всё своими глазами. Происходящее он снял на видео и отнёс в Следственный комитет. После этого мужчину уволили с работы.