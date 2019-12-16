https://static.news.ru/photo/5593e8de-202a-11ea-8559-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий (Смирнов) Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ксения Собчак, которая запостила в Instagram селфи в серьгах с изображением Иисуса Христа, проявила кощунство, а «такие люди плохо кончают», заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий (Смирнов).

Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну, — отметил протоиерей в беседе с изданием «Подъём».

Собчак подверглась критике и из уст некоторой части своих подписчиков в Instagram, которые называли её «богохульницей». Впрочем, были те, кто посчитал, что, скорее, она похожа на «боярыню», и одобрил образ.

Ранее NEWS.ru писал, что светская львица показала фото в высокой чёрной шапке с вышитым бисером двуглавым орлом и огромных серьгах с ликом Иисуса Христа, шокировав подписчиков.