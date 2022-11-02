Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя ФАС вынесла предупреждение Собчак за незаконную рекламу алкоголя в интернете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве предупредило журналистку Ксению Собчак за рекламу алкоголя в интернете, следует из документа, на который ссылается РИА Новости. В постановлении столичного УФАС говорится, что на одном из YouTube-каналов выложили рекламу игристого вина, распространителем которой стала Собчак.

УФАС по Москве постановил признать должностное лицо — ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения <...> и назначить наказание в виде предупреждения, — сказано в тексте документа.

Согласно постановлению, Собчак нарушила соответствующий закон впервые.

Исходя из закона о рекламе, на территории РФ запрещено рекламировать алкоголь в интернете. В рекламных роликах или баннерах должна присутствовать маркировка о вреде потребления спиртного. Таким образом, действия Собчак попали под действие статьи 14.3 КоАП России «Нарушение законодательства о рекламе».

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.