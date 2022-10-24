Собчак уличила РИА Новости в отсутствии маркировки иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак уличила РИА Новости в отсутствии маркировки при упоминании в Telegram иноагентов Дмитрия Глуховского (включен в реестр СМИ-иноагентов) и Дмитрия Быкова (включен в реестр СМИ-иноагентов). В своем Telegram-канале она напомнила, что за несоблюдение правил при упоминании иностранных агентов СМИ грозит штраф.

А что по штрафам за отсутствие маркировки иноагентов, алло, дискотека? Или все можно? — написала Собчак.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что Верховный суд и правительство РФ поддержали законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иноагентах. По его словам, правительство поддержало проект с некоторыми замечаниями, в то время как у Верховного суда он вопросов не вызвал.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил изменить меру наказания для иноагентов за дискредитацию Вооруженных сил России, не привлекая их к административной ответственности в случае первого нарушения и сосредоточившись на уголовной ответственности. По его мнению, под угрозой уголовного преследования иноагенты станут меньше писать о политике, вмешиваться и влиять на политические процессы в России.