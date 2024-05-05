Собчак указала на загадочное послание обвиненного в насилии Забуги Собчак заявила, что не поняла пасхального послания оскандалившегося Забуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» обратила внимание на публикацию фотографа Виктора Забуги в Instagram (деятельность в РФ запрещена), добавив, что не «очень считывает послание». Артист, которого ранее сразу несколько девушек обвинили в насилии, разместил фотографию огурца, лежащего между куриными яйцами. Журналист предположила, что таким образом он выступает против традиции красить яйца на Пасху.

Интересно, что в праздник Светлой Пасхи хочет сказать нам этой фотографией Виктор Забуга (обвинили в насилии его несколько девушек, напомню, а уголовного дела все еще нет)? Это его протест против традиции красить яйца или что? <...> Не очень считываю послание, — написала Собчак.

Ранее журналист выразила уверенность, что Забуга должен сесть в тюрьму, если все истории пострадавших подтвердятся. По словам Собчак, Анна, первая из девушек, пожаловавшихся на поведение художника, сообщила, что Забуга рассылал ее интимные фотографии третьим лицам. Она считает «позором», что до сих пор Следственный комитет РФ не начал проверку и не возбудил уголовное дело.