Собчак стала свидетелем по делу о вымогательстве

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Ксения Собчак

Следователь по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак в качестве подозреваемой, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что Собчак присвоен статус свидетеля. Журналистка пока не комментировала свой процессуальный статус.

Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля, — сказано в публикации.

Собчак покинула Россию и прибыла в Литву по израильскому паспорту. Источник в МВД РФ рассказал ТАСС, что не уведомила ведомство о получении израильского гражданства.

МВД ранее запросило арест коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

Накануне в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали. Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию.