Собчак сняла фильм о желающих получить гражданство Израиля россиянах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в своем YouTube-канале опубликовала фильм об Израиле, в котором рассказала о жизни переехавших в страну россиян. Герои ролика дали советы тем, кто желает получить израильское гражданство, а также рассказали о плюсах и минусах переезда в страну.

В частности, один из них обратил внимание, что ему были очень полезны фотографии, доставшиеся от бабушки и хранившиеся на компьютере. Кроме того, для легализации он рекомендовал обращаться в Красный крест за документами и пользоваться данными с сайта памяти жертв Холокоста, где можно найти подтверждение наличия родственников-евреев.

Мы сделали наше семейное древо, что очень помогло в поиске. Чем больше у вас будет документов, тем лучше, — отметил герой.

Кроме того, Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» под описанием к ролику отметила, что Израиль является единственной страной, у которой отношения с Россией не зависят от конкретного руководителя. Она добавила, что сейчас страна не присоединилась к западным санкциям и не поставляет оружие на Украину. Вдобавок Израиль уже дважды объявлял ускоренную репатриацию, по которой с февраля за новым паспортом прилетели примерно 24 тысячи россиян.

То есть, уезжая от одной спецоперации, они попали в другую — где нужно знать ближайшее бомбоубежище и бежать туда при первых звуках воздушной тревоги, — написала телеведущая.

Собчак напомнила о высоких налогах и дорогих ценах на жилье. При этом заметила, что несмотря на такие существенные недостатки, в Израиль все равно стремятся переехать.

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.