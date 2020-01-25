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Главный редактор RT Маргарита Симоньян может занять пост генерального директора «Газпром-медиа Холдинг». Об этом в своём Telegram-канале написала Ксения Собчак.

По данным журналистки, это может произойти сразу после ухода Дмитрия Чернышенко на должность заместителя председателя правительства РФ по вопросам культуры, туризма и спорта.

По поводу моего назначения главой «Газпром-медиа Холдинг» имею заявить, что я не могла и не могу быть назначена главой чего бы то ни было, потому что, как известно, у меня сердечный приступ, — прокомментировала эту информацию Симоньян у себя в Telegram-канале.

Как ранее писал NEWS.ru, главный редактор RT была госпитализирована в Москве. При этом она опровергла сообщения СМИ о подозрениях на сердечный приступ.