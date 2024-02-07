Собчак рыдает от зависти: Карлсон прогрел всех и стал суперзвездой

Фото: Zuma/TASS

Такер Карлсон

Судя по новостям и блогам, вся Россия затаив дыхание ждет выхода интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Да и не только Россия — его промо-ролик собрал в первые сутки почти 60 млн просмотров. В чем секрет такого ажиотажа?

PR от Белого дома

C момента начала специальной военной операции информационная политика США в отношении России выглядела явно и однозначно: «Путин — кровавый тиран, Россия — агрессор, свободу Украине, санкции, санкции, санкции». Иными словами, никакого двоемыслия в американском публичном пространстве попросту не допускалось. Никаких соображений не только Путина, но и любых российских лидеров мнений в американских СМИ не было и быть не могло.

Демократы объявили Россию абсолютным злом и табуировали любое появление ее лидеров в медиа.

И этим самым вырыли себе огромную яму. Потому что нет и не может быть для общественности слаще плода, чем запретный. Потому что даже не вовлеченный в политику обыватель хоть раз задал себе вопрос: где оно, героическое контрнаступление Украины, и куда, в конце концов, уходят мои деньги?

Очень сложно американского «реднека», условного жителя «ржавого пояса», до бесконечности кормить демократическими лозунгами — он ими не наедается, предпочитая натуральный продукт и хорошо посчитанные налоги.

И на фоне однородной информационной повестки заявления из серии «На самом деле все не так» и традиционное американское «Правительство вам врет» вызывает эффект сенсации.

Всем было бы плевать по большому счету, что скажет лидер далекой холодной России, не запрещай его два года «во всех утюгах». То есть PR-интервью Такера Карлсона организовал по большому Белый дом. Да такой PR, что Ксения Анатольевна Собчак тихо плачет в углу.

А что в России?

Россия была и есть часть европейской цивилизации. Мы живем в стране, где алфавит до изумления похож на греческий, архитектура — на итальянскую, литература по большому счету вырастает из французского романа, а британская королевская семья до сих пор чуть не главный предмет интереса каждой домохозяйки.

Целые поколения воспитаны на голливудском кино и, соответственно, американских ценностях. То есть русский народ вполголовы смотрит на Запад, как смотрел сто и двести лет назад. Что на фоне санкций и в целом политической ситуации, конечно, создает некоторый коллективный восприятийный диссонанс.

И внезапно полюбивший и понявший нас американец на фоне происходящего видится чуть не как мессия. Вот сейчас он приедет и все-все им расскажет, всю правду — приблизительно так ощущает коллективный россиянин ситуацию. И с нетерпением ждет интервью, чтобы российский голос, наконец, прозвучал для них — не понявших нас и отвернувшихся.

Вот только многого, на мой взгляд, от этого интервью ждать не стоит. Пару лет назад Оливер Стоун уже делал интервью с Владимиром Владимировичем.

Что это изменило в отношениях двух стран? Это прекрасное ничего. Как и в глобальной политической повестке. Впрочем, зрелище обещает быть интересным. Но не более.

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