Собчак рассказала о невозможности фиксировать нарушения на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У наблюдателей за выборами в московском общественном штабе нет возможности фиксировать нарушения на избирательных участках из-за отсутствия функции перемотки в системе мониторинга, написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак. Отмечается, что это делает бессмысленным работу наблюдателей.

В штабе организован пункт для наблюдателей от политических партий, они могут в режиме реального времени подключиться к камерам на любом УИКе.Но есть нюанс. В плеере нет функции перемотки, то есть, если наблюдатель увидит нарушение, он не сможет его зафиксировать на видео, — пишет она.

В Москве стартовали выборы муниципальных депутатов. В столице открылся 3261 избирательный участок, однако проголосовать можно и онлайн на сайте mos.ru. Выборы будут проходить с 9 по 11 сентября включительно.

В этом году суммарно за выборами на участках и в видеоцентре будут следить более 10,6 тысячи наблюдателей, прошедших специальное обучение.

Ранее московскую систему онлайн-голосования тестировали. В конце августа прошла проверка ресурса в условиях, максимально приближенных к реальному голосованию. Тогда электронные бюллетени получили более 446,6 тысячи человек, а 10,5 тысячи проголосовали очно.