Собчак рассказала, когда возникли ее «близкие связи» с Зеленским Собчак высмеяла тезисы НТВ о ее «близких связях» с Зеленским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале высмеяла утверждения авторов НТВ о близких отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ведущая с сарказмом напомнила о совместной работе с актером в фильме и ТВ-шоу.

Как вы могли пройти мимо главного козыря, 300 раз использованного до этого, прямо затертая шестерка в колоде — я и Зеленский вместе снимались в фильме «Ржевский против Наполеона». Тогда и установились наши близкие связи. Ну и плюс кадры из программы «Слава богу, ты пришел», где я прыгаю у него на коленях, — сказала Собчак.

Ранее Собчак сравнила телеканал НТВ с клещом после серии фильмов о ее жизни. Журналистка выразила мысль, что ей «придется повозиться», чтобы избавиться от паразита. Так Собчак отреагировала на очередной выпуск программы «Новые русские сенсации», также посвященный ее деятельности. На этом фоне ведущая саркастично назвала телеканал «маткой» честной и беспристрастной журналистики.

Также Собчак заявила, что подаст в суд на НТВ после показа фильмов «Собчак. На личность» и «Тайны „Кровавой барыни“: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». Журналистка назвала эти сюжеты «отчаянной натяжкой совы на глобус» и «фантазиями» в духе желтой прессы.