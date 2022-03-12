Собчак рассказала, какое у неё гражданство

Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила в новом выпуске своего шоу на YouTube-канале, что у неё нет никакого иного гражданства, кроме российского. В данный момент она находится за пределами России. Телеведущая считает, что мир, «который ещё вчера был открытым и простым», сегодня стал непонятным.

Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского, — заявила Собчак.

Она добавила, что в «ближайшее время» планирует вернуться обратно в Россию.

В начале марта Собчак опровергла иммиграцию из России на территорию другой страны. По её словам, она вместе с ребёнком улетела в ранее запланированный отпуск. «Я лечу, а не улетаю», — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Многие российские звёзды стали покидать Россию после объявления Владимиром Путиным 24 февраля о начале спецоперации на Украине. Среди них Антон Долин, блогер Айза, Иван Ургант, Алла Пугачёва и другие. Каждый из них назвал разные причины отъезда.