Собчак рассказала, как помогла изнасилованному тремя подростками мальчику Собчак перевезла из Тувы в Москву семью изнасилованного подростками мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что перевезла в Москву всю семью мальчика, которого насиловали старшеклассники в Туве. Она отметила, что организовала для ребенка реабилитацию в лучшей больнице столицы. Журналистка прикрепила к публикации посты с благодарностью от матери пострадавшего школьника.

Я делала это в режиме тишины, чтобы семье было комфортно. Они наконец в безопасности. Подальше от родственников насильников, давления, косых взглядов. Айзе — маме — стало спокойнее, — поделилась Собчак.

Она отметила, что занималась этой историей много недель, и поблагодарила всех неравнодушных к ситуации, в которой оказались ребенок и его семья.

О резонансном деле стало известно 10 января. 10-летний школьник заявил, что его изнасиловали три подростка из спортивной секции, где он занимался национальной борьбой. Мальчик рассказал матери о произошедшем только после того, как женщина заметила его странное поведение после тренировок и проблемы со здоровьем. Женщина сразу обратилась в полицию.

Но дело на протяжении года не двигалось с мертвой точки. Мать пострадавшего Айза рассказала в интервью Веронике Косаткиной о том, как трагедия повлияла на жизнь семьи и что сейчас с насильниками. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела. Подробности читайте в материале NEWS.ru.