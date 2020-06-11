Собчак рассказал о сходстве своей свадьбы с похоронами Джорджа Флойда

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Журналистка Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети рассказала о сходстве двух процессий: собственной свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым и похоронами американца Джорджа Флойда, после смерти которого в США начались протесты против полицейского насилия и погромы.

Как отметила телеведущая, всё дело в обрядности. Именно она является связующей нитью, которая роднит Собчак и Флойда, или, по словам самой Ксении, «простой белой девушки из города белых ночей и чёрного героя протестов».

Приятно, конечно, быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии,доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и Флойду! И в этой точке, вдруг я и Флойд, мы стали братьями, — написала Собчак в Instagram.

Свадьба журналистки с режиссёром прошла в прошлом году. Праздник вызвал бурное обсуждение в обществе из-за эпатажных выходок молодожёнов, включая стриптиз от Собчак и поездку по Москве в катафалке.

Как ранее передавал NEWS.ru, Флойда похоронили в Хьюстоне.

Смерть мужчины вызвала акции протеста протии полицейского насилия и расизма по всем США и не только, многие из них переросли в погромы и мародёрство. Однако похороны Флойда, несмотря на весь ажиотаж, прошли без камер, на них присутствовали только члены семьи покойного и приглашённые гости. Траурную процессию сопровождали по дороге на кладбище несколько тысяч человек, которые скандировали имя афроамериканца.