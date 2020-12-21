Собчак прокомментировала возможность появления карточек на продукты

https://static.news.ru/photo/81ea5018-4382-11eb-8426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Телеведущая Ксения Собчак высказала своё мнение относительно возможности введения в стране продуктовых карточек для малоимущих. Ранее с таким предложением выступила глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

Похоже, любое величие заканчивается карточками, — цитирует Собчак «МК».

Она также добавила, что кроме карточек можно раздавать билеты на просмотр давки санкционных продуктов.

Эксперты считают, что введение продуктовых карточек является гораздо более эффективной мерой поддержки малоимущих слоёв населения в отличие от директивного регулирования цен. Однако это может привести к росту очередей.

Законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малоимущим россиянам готовится в Госдуме. Авторы инициативы предлагают оказывать такого рода помощь всем совершеннолетним россиянам, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.

Номинал сертификата предлагается установить в размере 25% от прожиточного минимума. При этом авторы законопроекта ссылаются на положительный опыт Москвы и Калининграда, где уже в ходу такие сертификаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что представители фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам.