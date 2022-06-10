Собчак объяснила, почему ее не признают иноагентом

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскрыла главную причину, почему ее не включили в реестр иностранных агентов. Как она рассказала в своем шоу на Youtube, у нее не имеется зарубежных источников финансирования, а потому нет оснований для включения её в список.

В середине мая я обнаружила себя в заголовках: «Собчак должна быть признана иноагентом». Инициатором проверки был бывший член московской ОНК Александр Ионов. Он рассказал, что с прошлой осени якобы меня проверяют на финансирование из-за рубежа, а закончится все в конце мая. То ли проверка затянулась, то ли никаких иностранных денег у меня не нашли, — рассказала она.

Как заявила Собчак, она всерьез восприняла угрозу попадания в реестр иноагентов, но никакого иностранного финансирования у себя не обнаружила.

Я восприняла слова Ионова серьезно, еще раз покопалась во всех полученных счетах и поняла, что никто меня за границей никогда не финансировал. Я готова за это отвечать, — заявила журналистка в своем видео.

Также она пришла к выводу, что, вероятно, «на какое-то время все затихло», но «полыхнуть может в любой момент».

Ранее депутаты Государственной думы внесли законопроект, лишающий иностранных агентов возможности использования упрощенной системы налогообложения. По мнению главы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, иноагенты не должны получать государственные льготы и преференции.