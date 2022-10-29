Собчак призналась, что попала в большую беду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что находится в большой беде. Она возмутилась, что после отъезда из России ее начали травить. Телеведущая добавила, что многие принялись распускать слухи, а некоторые — «рвать ее на части».

Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер, — написала она.

Ранее сообщалось, что МВД запросило арест коммерческого директора медиахолдинга Собчак «Осторожно, Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

Накануне в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали. Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию.