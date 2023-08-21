Собчак предупредила об опасности препарата, с помощью которого худеет Маск

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Илон Маск

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», что американский бизнесмен Илон Маск и фотомодель Ким Кардашьян худеют с помощью препарата для диабетиков, который может быть опасен для здоровья. По ее словам, в России это средство появилось в 2020 году и быстро стало популярным из-за побочного эффекта в виде быстрого похудения. Собчак пригласила в студию экспертов, которые пояснили, что длительное бесконтрольное применение препарата может привести к онкологии и коме.

Это лекарство вышло за рамки диабета. Сейчас в нем заинтересованы не диабетики, а модели, люди, которые хотят похудеть, при этом они не страдают ожирением. Этот препарат используют звезды шоу-бизнеса, огромное количество людей вокруг меня с прекрасными результатами после этого препарата. И даже есть такое мнение, что лекарство сильно выросло в цене, потому что стало популярно не у людей с реальными проблемами, а у тех, кто хочет быстро похудеть, — сообщила Собчак.

Телеведущая добавила, что если человек не страдает ожирением и принимает препарат от диабета, он может потерять мышечную массу, после чего наберет жировую. У женщин это может негативно сказаться на детородной функции. Собчак привела слова эндокринолога, который сообщил, что в долгосрочной перспективе после приема средств от диабета без назначения врача может начаться рак желудка или поджелудочной железы.

Любые препараты должны назначаться врачом. Лучшее, что вы можете сделать для своего организма, — это здоровое полноценное питание и физические нагрузки. Это единственный надежный и проверенный способ похудеть, — подчеркнула Собчак.

Ранее сообщалось, что с 2024 года в Россию прекратятся поставки датского препарата «Ребелсас». В Росздравнадзоре отметили, что на внутреннем рынке существуют аналоги данного средства.

До этого в ведомстве сказали, что поставки в Россию препарата для пациентов с сахарным диабетом «Оземпик» продолжатся до декабря 2023 года. В ноябре 2022-го ведомство уведомили о прекращении поставок этого лекарства. В Росздравнадзоре подчеркнули, что, согласно закону, производители лекарств уведомляют о прекращении поставок за год.